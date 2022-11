Auto si ribalta all'uscita di Messina Centro: una donna in prognosi riservata

Un grave incidente è avvenuto oggi a Messina, ferita gravemente la conducente del mezzo. Il sinistro si è verificato sulla rampa di uscita di Messina Centro. Una lancia Ypsilon di colore grigio si è cappottata per ragioni ancora da accertare, ma a quanto sembra la donna che guidava l'automobile avrebbe perso il controllo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta copiosa in queste ore nella città dello Stretto.

Ad intervenire tempestivamente un mezzo del 118 che ha richiesto il supporto dei vigili del fuoco per estrarre la ferita dall'abitacolo della Lancia Ypsilon. I sanitari hanno poi condotto la donna al pronto soccorso. La donna non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi, al momento, resta riservata.

Sul posto la sottosezione Boccetta delle polizia stradale che sta effettuando i rilievi.

