Messina, in un rudere trovato morto un clochard di 57 anni

Brutta scoperta questa mattina in via Salandra, a Messina. Un cadavere è stato trovato all'interno di un rudere che si trova nella parte bassa della strada che si congiunge con via Don Blasco.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratta del corpo di un clochard di origini ungheresi di 57 anni. F.F. sono le iniziali che sono state fornite.

A chiamare i soccorsi, sarebbe stato un altro senzatetto. Sul posto è arrivata una pattuglia della Volanti della polizia, i vigili urbani, un'ambulanza del 118 e i anche i vigili del fuoco. È stato infatti necessario forzare una catena che chiudeva il cancello della struttura per permettere l'ingresso delle forze dell'ordine e del personale sanitario.

© Riproduzione riservata