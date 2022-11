Messina, scontro tra auto e moto: un giovane in ospedale

Una Ford e uno scooter si sono scontrati la scorsa notte a Messina, all'incrocio tra via Nino Bixio e via Giuseppe Natoli. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. A bordo del mezzo a due ruote c'era una ragazza di cui non si conoscono al momento le generalità che è stata soccorsa da un'ambulanza del 118. I sanitari del 118, dopo averla immobilizzata su una barella, l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Piemonte di Messina.

Illeso il conducente dell'utilitaria. La sezione infortunistica della polizia municipale si è recata sul posto e fino a tarda notte ha fatto rilievi per determinare la dinamica e le responsabilità del sinistro.

Qualche giorno fa sulla tangenziale, allo svincolo di Boccetta, un'auto è finita contro il guardrail. Il conducente ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito sullo spartitraffico. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. L'incidente ha causato gravi disagi al traffico.

