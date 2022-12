Vulcano, avvistata in area portuale una gazza marina

«Nell'area portuale di Levante ho avvistato in mare una gazza marina. Mai vista in vita mia qui alle Eolie». La segnalazione arriva da Claudio Isgrò, ormeggiatore in servizio a Vulcano.

«Era in mare tranquilla – afferma – e si godeva il rinfresco tra aliscafi e navi». Anche Elio Benenati, capo servizio della vigilanza della riserva naturale orientata Le Montagne delle Felci e dei Porri di Salina conferma la presenza di questo uccello in via di estinzione. «Quando vado a pescare al largo dell’isola mi è capitato di avvistarlo. Certo, un evento raro».

La gazza marina, che richiama in qualche modo i colori del pinguino, è una specie migratrice e dispersiva, che nidifica sulle coste e sulle isole dell’Europa nord-occidentale, Groenlandia e America nord-orientale. Sverna in mare aperto dall’Atlantico settentrionale alle Isole Canarie fino al Mediterraneo occidentale.

© Riproduzione riservata