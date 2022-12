Alle Isole Eolie di nuovo collegamenti interrotti, stavolta per il vento

Isole Eolie nuovamente irraggiungibili per il forte vento che soffia da ovest ad oltre 40 chilometri orari. Il mare è molto mosso e ha bloccato nei porti di Lipari e Milazzo aliscafi della Liberty Lines e le navi della Siremar. Già da ieri pomeriggio alcune corse di linea erano state sospese per le avverse condizioni meteo marine. A soffrire di più le isole minori per le carenti infrastrutture portuali: da Stromboli a Ginostra, da Panarea ad Alicudi, Filicudi e Alicudi. Il meteo eoliano tuttavia cielo sereno con temperatura di 14 gradi, umidità 86% e vento molto forte da ovest 41 km/h.

