Nuova scossa di terremoto a Lipari. È stata registrata alle 16.25 dall'Ingv di Catania. La magnitudo è stata di 2.7 e ad una profondità di sette chilometri.

Le case hanno tremato per qualche secondo, anche se la scossa è stata meno forte e meno duratura di quella molto violenta avvertita domenica mattina 4 dicembre, allorquando la gente si riversò in strada e ci furono danni con frane e lesioni in alcune opere pubbliche e abitazioni.

