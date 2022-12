Morì dopo il parto, condannati 4 medici del Policlinico di Messina

Il tribunale di Messina ha condannato in primo grado, a un anno, i medici Onofrio Triolo, Vittorio Palmara, Antonio Denaro e Roberta Granese nell’ambito del processo nato per la morte di Lavinia Marano, deceduta nel 2016 al Policlinico di Messina, a 44 anni, dopo aver dato alla luce il primo figlio. Assolti invece altri sanitari Tommasella Quattrocchi, Pasquale Vazzana, Rosario D’Anna, Serafina Villari, Angelina Russo Lacerna e Maria Grazia Pecoraro, tutti allora in servizio al Policlinico.

I camici bianchi condannati e il Policlinico dovranno risarcire i familiari di Lavinia, il danno sarà quantificato con un apposito giudizio civile. Marano aveva dato alla luce Francesco e il piccolo stava bene dopo il parto cesareo. In nottata si è verificata un’emorragia che la mattina dopo ha causato la morte.

