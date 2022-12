Riparato il guasto al dissalatore di Lipari, torna l'acqua nelle case

Da ieri sera il dissalatore di Lipari è ripartito. I tecnici delle società Sopes e Di Vincenzo di Palermo e Caltanissetta sono riusciti dopo una giornata di lavoro a ultimare i lavori eliminando il guasto che aveva bloccato per una settimana la piena funzionalità dell’impianto, ubicato in località Canneto Dentro ed è ripartito con tre moduli.

In pratica, dopo le opportune verifiche che seguiranno, dovrebbe nuovamente garantire 4 mila tonnellate di acqua giornaliera sufficiente per il fabbisogno invernale dell’isola.

In questo arco di tempo non sono mancate le criticità, ma tempestivamente si è mossa la giunta Gullo che ha richiesto alla Regione l’invio delle navi cisterna e - a sua volta - si è fatta autorizzare dal ministero della difesa e così la società Marnavi di Napoli ha inviato le navi che hanno garantito 10 mila tonnellate del prezioso liquido.

Nelle Eolie la stessa società garantisce l’acqua in quasi tutte le isole tranne solo Vulcano che è divenuta autonoma con la realizzazione di un nuovo dissalatore.

La Marnavi – tra l’altro – nella sua flotta ha anche delle “navi-dissalatore” e di conseguenza è anche in grado di garantire questo tipo di servizio.

