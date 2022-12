A Panarea arrivano villeggianti e turisti ma tutti i locali sono chiusi

Arrivano villeggianti e turisti e nell'isola dei vip e tutti i locali sono chiusi. Addirittura, non hanno potuto prendere un caffè e comprare una bottiglia di acqua minerale.

Un villeggiante facoltoso che ha acquistato casa e ha lavori in corso è tornato a Panarea e dopo una giornata a seguire i lavori per cenare e dormire è dovuto ripartire per Lipari e l'indomani è ritornato nell'isola carico di derrate alimentare.

"Non è ammissibile in un paese civile comportarsi in questo modo - hanno sussurrato increduli i vacanzieri sbarcati nel porto deserto - almeno un turno si dovrebbe garantire. Occorrerebbe vigiliare sui questi comportamenti. Si tratta o non si tratta di licenze annuali?".

In realtà, l'ultima trattoria è rimasta aperta fino a fine novembre perchè ancora era assicurato il servizio dei carabinieri. Una volta che per la stagione invernale il maresciallo e i tre militari dell'arma hanno lasciato l'isola ha chiuso i battenti...".

Oltre a trattorie e ristoranti, sono chiusi bar, hotel (tranne qualche eccezione per chi arriva e vuol dormire), il negozio di generi alimentari (aperto tutto l'anno e ora con le saracinesche abbassate per le ferie di un mese) e tabacchi.

Aperti vi sono la farmacia che assicura dei turni settimanali, il fruttivendolo e il panificio. E si trova pesce se si va a pescare... Poi è serrata. Si aspetterà la primavera per riaprire i battenti.

Dal canto suo, la famiglia Tesoriero di "Antonio il Macellaio" precisa che la loro attività è regolarmente aperta tutto l'anno "garantiamo il negozio di generi alimentari, la macelleria e su prenotazione anche il ristorante...".

Dopo il vespaio di malumore che si è scatenato sono scattati immediatamente gli accertamenti della polizia municipale giunta da Lipari. A tappeto controllo dell'isola in lungo e largo anche con una documentazione fotografica generalizzata. Insomma, avviate le indagini per fare chiarezza su questo "fenomeno" che dopo la pandemia è dilagato.

La questione della chiusura delle attività commerciali e turistiche non è un problema solo di Panarea. Ma riguarda tutte le isole minori (a Filicudi dei turisti per andare in bagno sono stati ospitati in case private del porto) e da qualche anno riguarda anche le isole principali: Lipari, Salina e Vulcano.

Panarea, Alicudi e Ginostra (l'isola nell'isola di Stromboli) sono gli unici luoghi privi anche di forze dell'ordine. Salturiamente arrivano con le motovedette carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera e per controlli su eventuale abusivismo edilizio anche la polizia municipale da Lipari.

© Riproduzione riservata