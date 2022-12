Camion in fiamme sulla Messina-Palermo, ecco i percorsi alternativi per i mezzi

Un comitato operativo per la viabilità per affrontare le problematiche derivanti dall’interruzione del transito sull’autostrada A20, in direzione Palermo, è stato attivato a seguito di un incendio di un mezzo pesante all’interno della galleria Telegrafo. Alla riunione hanno preso parte la polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, polizia metropolitana, Municipale di Messina, Cas e l’Anas. Sono stati, altresì, coinvolti i sindaci dei Comuni di Villafranca, Saponara e Rometta.

Da una prima ricognizione è emersa l’impossibilità di una immediata riapertura della galleria Telegrafo e, conseguentemente, sono stati diramati all’utenza gli opportuni avvisi attraverso il Cas, il Cis e Viabilità Italia.

Una situazione certamente non facile, visto anche il traffico dovuto alle festività natalizie. Non si hanno tempi certi per il ripristino. Il Cas provvederà attraverso avvisi sui pannelli a messaggio variabile posti ai caselli d’ingresso in autostrada, a tenere costantemente informata l’utenza sulle condizioni di percorribilità della rete autostradale

I veicoli, dopo l’uscita obbligatoria a Messina Giostra, potranno proseguire lungo la statale 113, per poi reimmettersi in autostrada allo svincolo di Rometta verso il capoluogo siciliano. I mezzi pesanti, invece, per andare in direzione Palermo, dovranno percorre l'A18 Messina-Catania e poi l'A19 in direzione Palermo. Un giro infinito.

In aggiunta ai servizi gestiti in ambito autostradale dalla polizia stradale, sono stati organizzati appositi servizi lungo la viabilità ordinaria con il coinvolgimento delle polizie municipali e della polizia metropolitana ed il supporto dei carabinieri.

