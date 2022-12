Messina, incidente nella notte a Camaro San Paolo: perde il controllo e finisce contro tre auto in sosta

Incidente questa notte a Messina, a Camaro San Paolo, in via Gerobino Pilli. Il conducente di un'auto ha perso il controllo e si è schiantato contro altre tre vetture in sosta. La macchina si è poi ribaltata finendo sul fianco destro per terra. L’uomo è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso del Policlinico.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale con una pattuglia della radiomobile e dei motociclisti. Da accertare ancora la dinamica dell’incidente.

