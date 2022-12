Lipari, nonnina di 93 anni trasferita in elisoccorso al Papardo

Nonnina di 93 anni con problemi neurologici è stata trasferita con l'elisoccorso al Papardo di Messina. L'intervento è stato richiesto dai familiari e nella borgata di Lipari si è recata l'ambulanza del 118 ed i medici del pronto soccorso hanno richiesto l'invio del velivolo di soccorso. “La Nonnina appena salita sull’elisoccorso – ha commentato – è la prima volta che faccio un viaggio sull’elicottero…”.

E dal Papardo arriva anche la notizia che dal 1° gennaio il dottor Mario Paino di Lipari lascerà l'incarico di commissario per andare in pensione. Carriera brillante sia come medico all'ospedale di Lipari e soprattutto come direttore generale del Papardo il cui ospedale dopo anni di declino con il suo avvento ha fatto un vero e proprio salto di qualità divenendo anche struttura d'eccellenza con diversi riconoscimenti a livello nazionale. Superfluo aggiungere che è divenuto anche l'ospedale degli eoliani a molti dei quali è stata salvata la vita.

