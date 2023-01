Gatto seviziato con i petardi a Brolo, la rivolta degli animalisti: taglia di 6 mila euro a chi denuncia il responsabile

Un gatto viene seviziato con i petardi e gli animalisti mettono una taglia di 6 mila euro per chi farà denuncia. È successo a Brolo, in provincia di Messina, dove a causa dei petardi a un gattino è stata amputata una zampa amputata e sembra che adesso abbia anche poche possibilità di sopravvivere.

La taglia di 6 mila euro è stata messa dall'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) sulla testa del responsabile o dei responsabili. Il fatto è avvenuto in via Onorevole Germana.

È stata anche presentata una denuncia alla Procura di Patti.

«È un atto criminale e vergognoso, e purtroppo crediamo non sia destinato a rimanere isolato – scrive l’Aidaa in una nota –. E non si dica che si tratta solo di un gatto, come fanno in molti, quel micio seviziato dai petardi che oltre ad aver tranciato la sua zampa hanno lasciato segni e bruciature su pelo e sul corpo merita rispetto. Noi mettiamo a disposizione una ricompensa di 6.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia o testimonianza resa alle forze dell'ordine secondo le modalità previste dalla legge aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di questa crimine».

