Lipari, bimbo con difficoltà respiratorie trasferito in elisoccorso a Messina

Dopo la nonnina di 93 anni, un bimbo nato da pochi mesi a mezzanotte di ieri è stato trasferito con l'elisoccorso da Lipari al Policlinico di Messina.

Il piccolo era stato partorito all'ospedale di Patti. E per problemi respiratori dopo essere stato visitato i medici hanno richiesto l'intervento del velivolo del 118 ed è stato ricoverato in pediatria al policlinico di Messina.

Nei giorni scorsi per la nonnina di Canneto l’intervento del velivolo del 118 si era reso necessario per il trasferimento a Messina e il ricovero al Papardo in neurologia.

