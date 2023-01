Scontro tra furgoni nella galleria Scoppo della tangenziale di Messina: due feriti

Incidente questa mattina intorno alle 6 all'interno della galleria Scoppo della tangenziale di Messina. Due furgoni commerciali si sono scontrati e i rispettivi conducenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. I mezzi coinvolti rimasti nel tunnel non consentono un transito regolare. Sul posto la Polstrada che sta disciplinando il traffico su una sola corsia in direzione Catania.

