Spaccio di droga e minacce a chi non paga, tre arresti a Messina

I carabinieri hanno arrestato tre persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Messina, poiché indagate dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata. Dall’indagine è emerso che i tre avrebbero messo in atto una fitta rete volta al confezionamento e allo spaccio di cocaina nel rione di Camaro Superiore, a Messina.

In particolare, I'attività investigativa ha documentato numerose cessioni, con frequenza continua e quotidiana, di dosi di cocaina, che, custodita nell’abitazione di uno degli indagati, sarebbe stata smerciata a diversi tossicodipendenti. Sarebbero emerse anche dinamiche estorsive correlate all’attività di spaccio, da parte di uno dei tre indagati. Quest’ultimo, infatti, a più riprese, avrebbe minacciato un acquirente tossicodipendente, prospettandogli azioni violente nel caso in cui non gli fosse stata pagata la droga che gli era stata data.

