Lipari, spazzatura bruciata e rifiuti abbandonati in strada

A Lipari ennesimo rogo di spazzatura in località Lami che segue quello di due giorni fa vicino la chiesa. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che tutti i cassonetti andassero distrutti.

Sempre a Lipari, rifiuti depositati in modo selvaggio anche nel centro storico e controlli serrati da parte della polizia municipale che ha fatto fioccare multe da 600 euro. Le multe a Lipari centro e non solo (visto che ormai sono quasi giornaliere) sono state affibbiate a nuovi cittadini che hanno abbandonato buste con rifiuti in via Roma. Il controllo meticoloso della spazzatura in busta è stato fatto dagli operatori ecologici con la collaborazione della polizia municipale e sono stati individuati gli autori dell'insano gesto.

Ma non è finita: rifiuti da due giorni depositati anche all'inizio del vico Tyndaris, proprio sul Corso Vittorio Emanuele, così come in vico Selinunte con lezzo maleodorante. Per non parlare delle zone alte: a Pianoconte, Varesana, Annunziata e Quattropani il fenomeno del deposito “selvaggio”, è ormai una piaga. Le discariche domenicali sono un appuntamento fisso.

Presto - almeno così si dice - dovrebbero arrivare le aree videosorvegliate e le guardie ambientali.

