Alicudi, così la preside mantiene in vita la scuola più piccola d’Europa

Ad Alicudi nella scuola più piccola d'Europa è un "momento di difficoltà". Agli inizi del nuovo scolastico si erano iscritti i soliti pochi alunni per frequentare le classi della primaria e del Cpe (Centro preparazione esami) ma ad Alicudi con l'arrivo dell'inverno è sopraggiunto anche il semi isolamento che ha allontanato l'isola dal resto del mondo.

Così i genitori dei pochi alunni hanno deciso di trasferire i loro figli a Milazzo per permettere di far frequentare regolarmente le lezioni.

Per evitare di far chiudere il plesso scolastico (uno dei più panoramici delle Eolie) la dirigente scolastica di Lipari Mirella Fanti, da cui dipende la scuola di Alicudi, ha deciso di avviare dei progetti finanziati dalla Regione per non farsi scappare l'unica docente ed il collaboratore scolastico.

La maestra si divide tra un corso d'inglese che ad Alicudi porta avanti con alcuni abitanti dell'isola e le supplenze nella vicina scuola di Filicudi, mentre il collaboratore scolastico si dedica all'apertura pomeridiana della biblioteca con ben 5 mila volumi e alla catalogazione.

"In attesa di tempi migliori - dice la professoressa Mirella Fanti - manteniamo ancora vivo il plesso scolastico che per l'isola ha un suo valore, tanto che la notizia della scuola piu' piccola d'Europa ha anche fatto il giro del mondo...".

