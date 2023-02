Le emissioni di gas a Vulcano, l'appello del sindaco: «Collaborate per le rilevazioni»

A Vulcano il sindaco Riccardo Gullo ha esortato abitanti e villeggianti «a partecipare attivamente al progetto di rilevazione delle emissioni di anidrite carbonica all'interno degli edifici ubicati nella zona rossa...». «L’obiettivo – aggiunge – attraverso questo progetto che si sta portando avanti e rendere l’isola più sicura e soprattutto dare tranquillità a isolani, villeggianti e a chi visita l’isola delle Eolie». Il sindaco Gullo ha incontrato la popolazione di Vulcano per discutere lo stato dell'emergenza. Sono stati discussi gli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore: sistemazione del sentiero d'accesso al cratere, sistemazione dell'impianto elettrico degli approdi di Ponente e Gelso e della pista eliportuale di Vulcano Piano, sostegno economico alle persone evacuate e piano di comunicazione. E ha assicurato l'impegno dell'amministrazione per tenere altri incontri sul tema del turismo e del termalismo.

In tema di vulcani a Lipari alle ore 18 nella sala Convegni dell’Hotel Gattopardo sarà proiettato il docufilm «The fire under the Sea» prodotto dalla francese «Arte» per la regia di Roberto Rinaldi e Gil Kebaili. Un'immersione unica nel mar Mediterraneo con una spedizione internazionale alla ricerca di vulcani sottomarini da scoprire. Immersioni a più di 100 metri di profondità, dalla Sicilia a Napoli, da Panarea a Stromboli fino al Vesuvio, per scoprire e studiare alcune delle parti sommerse di queste montagne di fuoco. Oggi, il 75% dell’attività vulcanica si svolge sotto la superficie e la scienza dispone di pochi dati su questi fenomeni a tali profondità.Un documentario estremamente interessante, un'occasione che darà lo spunto, grazie alla presenza del vulcanologo Franco Italiano, direttore dell’Ingv di Palermo e Carmelo Prestipino, ingegnere, di parlare di geotermia e di come poterla valorizzare nelle isole Eolie. Un progetto forse ardito, che si spera di potere realizzare a Panarea.Introdurrà Carlotta Marchiori, socia del Centro Studi e Interverrà anche il sindaco anno Gullo e l’assessore Gianni Iacolino.

© Riproduzione riservata