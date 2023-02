Stromboli, servizio ambulanza sospeso: pazienti soccorsi in taxi

Dopo Panarea, anche a Stromboli soccorsi con il taxi elettrico. L’ambulanza utilizzata dai volontari della Croce Rossa non è operativa e quindi si è reso necessario per ben due volte l’impiego del taxi elettrico di Fabrizio Di Maggio che si è subito reso disponibile gratuitamente.

La donna con ischemia transitoria è stata trasferita dalla sua abitazione alla pista dove con l’elisoccorso è stata ricoverata al Policlinico di Messina. Il secondo intervento qualche ora dopo si è reso necessario per un isolano diabetico e sempre con il velivolo del 118 è stato trasferito al Papardo. Per l’accaduto malumore sull’isola soprattutto tra i familiari del paziente diabetico. La figlia Maria Casiero è proprio indignata: “Mio padre è disabile, lo abbiamo dovuto caricare noi su una sedia e portarlo sulla macchina perché non c’era l’ambulanza e neppure la barella. Invece di andare avanti andiamo indietro…”.

La delegata municipale Carolina Barnao precisa che l'ambulanza funziona, ma la Croce Rossa ha sospeso il servizio dopo la morte di Gaetano Palino, precipitato da un tetto di una abitazione, "perchè non si è mai formalizzato un accordo tra i volontari e l'Asp o 118. Ancora non si è capito di chi è la competenza".

Secondo il sindaco Riccardo Gullo la competenza è dell’Asp. La conferma arriva anche Domenico Runci, responsabile dell'elisoccorso al nostro quesito ha risposto che la competenza è dell'Asp.

Lo stesso interrogativo lo abbiamo girato al dottor Bernardo Alagna, commissario dell'Asp, ma al momento non c'è stata risposta. Nelle scorse settimane un analogo soccorso era stato effettuato a Panarea sempre con il taxi elettrico perché l’ambulanza era fuori uso. Nel pomeriggio anche a Lipari è intervenuto l’elisoccorso per un isolano che è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Milazzo.

