Vulcano e Stromboli, multati nove turisti per scalate ai crateri vietate

Controlli a tappeto alle Isole Eolie: nove turisti tra Vulcano e Stromboli sono stati multati dai carabinieri per avere violato l’ordinanza sindacale che vieta le scalate ai crateri.

A Vulcano sei escursionisti, si sono avventurati sino alla sommità del cratere La Fossa, zona interdetta per le alte percentuali di gas presenti, mentre a Stromboli tre individui hanno superato la quota limite di 290 metri. I controlli sono stati intensificano con i servizi straordinari di controllo del territorio.

Le stazioni carabinieri presenti sulle isole, supportati della motovedetta dell’Arma CC 814 Monteleone, hanno rinforzato i servizi di prevenzione e contrasto alle condotte illecite, con particolare riferimento agli stupefacenti, alla circolazione stradale, nonché alle violazioni che mettono in pericolo la tutela dell’ambiente e l’incolumità delle persone. Sono stati controllati 47 veicoli, 3 natanti e 112 persone, elevando 29 contravvenzioni al codice della strada riguardanti, soprattutto, le violazioni che mettono in serio rischio i pedoni e gli automobilisti, come il mancato uso del casco e l’utilizzo del cellulare alla guida. Nell’isola di Salina, i carabinieri hanno sequestrato alcune autovetture, sprovviste di copertura assicurativa, che, parcheggiate da diverso tempo in strada, erano di fatto diventate delle macchine dismesse che deturpavano la zona, mentre a Vulcano tre cittadini sono stati sanzionati per aver abbandonato rifiuti in strada.

