Violento temporale a Santa Teresa Riva, crolla tratto della strada provinciale: frazioni isolate

Un violento temporale avvenuto nel Messinese nella notte ha provocato gravissimi danni. I maggiori si sono verificati a Santa Teresa di Riva dove è crollato un tratto della Strada provinciale 23 che collega il centro abitato con la frazione collinare di Misserio. Intorno all'1,30, la strada ha ceduto lato valle in corrispondenza dell'ultima curva prima dell’arrivo nella frazione. È crollato il muro di contenimento che sorreggeva la strada. Il cedimento ha provocato l'interruzione dei collegamenti con altre 4 borgate San Carlo, Rimiti e Misitano del comune di Casalvecchio Siculo ed Artale di Furci Siculo. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Taormina, i colleghi della stazione di Sant’Alessio Siculo e i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte fino alle 5 del mattino.

Strada interrotta e danni alla rete idrica

Il cedimento della strada ha provocato la rottura di alcuni tubi dell'acquedotto e della rete del metano. È stato necessario provvedere alla chiusura dell'impianto di gas per evitare la fuoriuscita. Indagini in corso per capire quali sono state le cause del cedimento avvenuto nell'area interessata a lavori di consolidamento.

I percorsi alternativi

Gli automobilisti per superare l'interruzione dovranno percorrere la strada provinciale Misserio-Fautarì, poi la Sp 22 di Mancusa (Savoca) fino a tornare sulla Sp 23 oppure arrivare fino alla Sp 19 a Savoca.

