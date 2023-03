Sulllo scooter carichi di droga, due giovani arrestati a Letojanni

Carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato due giovani, di 19 e 20 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Bloccati mentre erano su dei ciclomotori mentre da Giardini Naxos si stavano recando a Letojanni, sono stati trovati in possesso di oltre 100 grammi di marijuana. Durante una perquisizione di una casa di Letojanni in loro uso militari dell’Arma hanno sequestrato altri 900 grammi circa di marijuana e oltre 60 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi.

I due giovani, dopo l’arresto, sono stati sottoposti al rito direttissimo e il giudice ha disposto per loro l’obbligo di dimora con permanenza in casa durante le ore notturne. Sono state avviate le procedure per la revoca del Reddito di cittadinanza percepito dai due giovani.

© Riproduzione riservata