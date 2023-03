Raffiche di vento sino a 50 chilometri l'ora, sospesi i collegamenti con le Eolie

Alle Eolie da ieri pomeriggio continua la tempesta di vento. Le raffiche che soffiano da ovest hanno anche raggiunto i 50 chilometri orari bloccando nei porti aliscafi e traghetti. Il mare è forza 5-6.

I disagi maggiori si registrano nelle isole minori: da Stromboli a Panarea, da Ginostra a Vulcano fino a Filicudi e Alicudi sempre piu’ lontane dalla terraferma.

Anche per le isole maggiori Lipari, Salina e Vulcano non mancano le difficoltà soprattutto per i pendolari: medici, docenti, forze dell’ordine, impiegati. E anche per i rifornimenti di derrate alimentari.

Le raffiche di vento che hanno particolarmente spazzato le zone alte dell’isola hanno causato danni nei vigneti e anche negli orti che ormai alle Eolie sono sempre piu’ curati.

