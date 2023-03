Sicilia nella morsa del vento: a Messina sfiorata la tragedia, dirottati alcuni voli

Il vento soffia forte sulla Sicilia causando anche problemi all'interno dell’aeroporto catanese di Fontanarossa. In queste ore l’Isola sta vivendo gravi disagi a causa delle forti raffiche che hanno toccato punte di 50 chilometri orari. A Messina, in nottata, sono stati tanti i problemi verificatisi in città: una tragedia è stata sfiorata in un condominio della zona sud della città, dove un infisso in acciaio è stato sradicato da un balcone e ha terminato il suo volo a pochi centimetri da alcune auto. Il forte vento di ponente ha causato anche criticità nelle Eolie, dove da ieri pomeriggio il mare si è ingrossato facendo saltare i collegamenti: l’ultima nave a collegare Milazzo con le isole è stato il Laurana della Caronte&Tourist.

Per l’intera giornata la navigazione sarà sospesa, lasciando a terra una cinquantina di eoliani e mezzi che avrebbero dovuto rifornire gli esercizi commerciali delle isole per il fine settimana. Lipari, nel frattempo, ha dato rifugio a due navi cisterna e ad una nave mercantile.

Per il momento gli aeroporti di Palermo e Trapani non stanno subendo i contraccolpi delle forti raffiche, che invece in mattinata hanno costretto cinque voli diretti a Catania all’atterraggio sulle liste del Falcone e Borsellino. Si tratta del Malpensa Catania delle 8.20; il Fiumicino Catania delle 8.30; Orial Serio Catania delle 8.40; il Cagliari Catania delle 9 e il Napoli Catania delle 9.40. A Palermo pochi i parchi rimasti aperti: il parco della Salute, che rimarrà al momento aperto fino alle 18.15, il parco dei suoni fino alle 15 e il city adventure park fino alle 18. Chiuso il parco Villa Tasca.

