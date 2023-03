Tartaruga marina trovata morta nelle acque di Lipari: aveva ingerito plastica

A Lipari una tartaruga Caretta Caretta è stata rinvenuta morta in mare: aveva inghiottito della plastica. Lo racconta Monica Blasi, direttore di «Filicudi Wildlife Conservation - pronto soccorso tartarughe marine».

«Mentre nuotavamo nella zona dei faraglioni di Lipari – dice la biologa romana, da anni trapiantata alle Eolie - ci siamo imbattute nella carcassa di una giovane Caretta Caretta. La corrente aveva portato sotto costa, assieme alla tartaruga, moltissime meduse e anche immondizia, principalmente plastica che si era concentrata tutta in un punto. A seguito della necroscopia sull'esemplare non abbiamo riscontrato la presenza di ami e lenze ma diversi frammenti di plastica nello stomaco e nell’intestino. Le condizioni della carcassa non erano tali da effettuare ulteriori valutazioni per stabilire le cause certe di morte».

Monica Blasi aggiunge di avere recuperato diversi pezzi di plastica e liberato una decina di meduse e altri organismi marini intrappolati.

