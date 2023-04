Anziano accoltellato a Messina per una lite condominiale, è grave. Fermato l'aggressore

Una lite degenera e un 80enne viene accoltellato. È accaduto, questa mattina, nel quartiere Annunziata, a Messina. Secondo una prima ricostruzione, due individui avrebbero litigato per motivi legati a problematiche relative al condominio e uno dei due avrebbe accoltellato l'altro.

La vittima dell'aggressione, un anziano, non sarebbe riuscito a difendersi. Sul posto un'ambulanza e gli agenti della polizia. I sanitari hanno soccorso l'anziano che presentava lesioni al collo ed al torace e, vista la gravità delle condizioni, è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Papardo. Le sue condizioni sono critiche, è in pericolo di vita.

La polizia ha individuato e fermato l'aggressore, un 53enne, gli agenti hanno interrogato i presenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione.

IN AGGIORNAMENTO

