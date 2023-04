Scarichi industriali nel torrente, dirigente regionale assolto a Messina

Assolto il dirigente della Regione Siciliana Giovanni Perino. Era accusato di immissione, nell’ottobre del 2019, di scarichi industriali nel corpo recettore dell’impianto di depurazione dell’ex consorzio Asi nonché nell’alveo del torrente Larderia, a Messina. È stato assolto per non avere commesso il fatto dal gup del Tribunale della città dello Stretto.

Il dirigente ricopriva la carica di commissario ad acta dell’Irsap su mandato dell’allora assessore regionale alle Attività produttive. Perino, attraverso il suo difensore, l’avvocato Pietro Ivan Maravigna, aveva respinto gli addebiti sin dalla fase delle indagini preliminari. Per l’avvocato Maravigna, «da subito appariva evidente l'inesistenza di una posizione di garanzia» di Perino, anche perché non era stato provato alcun nesso tra il mancato funzionamento dell’impianto di depurazione e lo sversamento di reflui nel torrente. Inoltre, «ciò che è stato fatto passare per scarico industriale altro non erano che acque bianche, specificatamente previste dalla tabella 3 allegata al codice dell’ambiente», aggiunge il legale.

