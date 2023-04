Lipari, arrivano i turisti e il dissalatore si guasta: anche il cimitero resta senz'acqua 

Arrivano i primi turisti e il dissalatore si è guastato. Problemi idrici potrebbero già registrarsi a Canneto, la località turistica numero uno di Lipari e anche nelle zone alte. Nel centro storico non dovrebbero esserci problemi, anche se al cimitero già il prezioso liquido manca.

L'assessore Gianni Iacolino precisa che "si è già richiesta alla Regione l'integrazione con una nave cisterna della società Marnavi di Napoli. Nel mentre si sta cercando di mettere in funzione il vecchio motore, anche se ha problemi di surriscaldamento.

Il dissalatore di Canneto Dentro garantisce circa 4 mila tonnellate di acqua al giorno.

L'assessore Iacolino a proposito del disservizio rifiuti a Panarea, con la lamentela anche del parroco Giovanni Longo puntualizza che "a causa del maltempo la nave utilizzata non ha potuto fare operazione per alcuni giorni, appena il tempo è migliorato gli operatori ecologici hanno ripulito di notte le viuzze e sono stati trasferiti con la nave della Green Fleet".

