Sant'Angelo di Brolo, anziana accende un fuoco e muore ustionata

Disgrazia ieri sera a Sant'Angelo di Brolo. Una donna di 80 anni, Rosina Danzè, è morta ustionata all'interno della propria abitazione, in contrada Lunella. L’anziana si trovava in casa e, avendo un camino ed essendoci freddo, stava accendendo il fuoco. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver acceso i primi ceppi, è rimasta accanto al focolare per riscaldarsi ma sarebbe caduta finendo all'interno. Il fuoco l'avrebbe avvolta in un attimo non lasciandole scampo.

A farne la scoperta è stato il marito che, nel frattempo, si era recato nella legnaia per prendere altra legna da ardere. L'uomo non è riuscito a soccorrere la Danzè, il corpo era già tutto ustionato.

Sul posto sono giunti i carabinieri, il Ris di Messina e i vigili del fuoco. I militari hanno eseguito tutti i rilievi del caso e l'abitazione è stata messa in sicurezza. La donna potrebbe essere caduta sul fuoco dopo un malore o potrebbe aver perso l'equilibrio e sfortunatamente sarebbe finita sui ceppi ardenti. Sotto choc il marito.

