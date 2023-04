Messina, incidente lungo la Panoramica: sbanda con l'auto più volte ma non è grave

Incidente stradale a Messina questa mattina, lungo la Panoramica. Per fortuna nessun ferito grave, ma tanta paura. Il conducente di una Dacia Logan ha perso il controllo della sua auto e dopo avere sbandato più volte ha finito la sua corsa contro lo spartitraffico della Panoramica.

La polizia municipale è giunta sul posto con la squadra dell'Infortunistica. Sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi. Il conducente della Dacia non è ferito in maniera grave.

