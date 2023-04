Vulcano, bambino rischia di cadere tra le rovine del porto di Gelso

A Vulcano nel porticciolo di Gelso, ironia della sorte che la Protezione civile ritiene alternativo in caso di rischio del cratere, un bimbo ha sfiorato la tragedia. Lo segnalano i pochi isolani che vivono nel piccolo borgo turistico dell’isola eoliana.

“Un bimbo – raccontano i testimoni - per poco non ci finiva dentro il porticciolo sgangherato. Sono scesi con macchina a noleggio è scappato in un attimo ed è corso sul pontile. Il pericolo lo abbiamo già segnalato più volte. Ma nonostante “l'emergenza Vulcano” sia il pontile che la strada provinciale sono nel più totale abbandono Ormai siamo con presenze giornalieri di escursionisti e diventa pure pericoloso per l'incolumità delle persone. Per l'incresciosa vicenda accaduta il padre correndo e senza sapere cosa c'era è riuscito ad afferrarlo per la maglietta ancora un passo e finiva dentro. Il pericolo non è neppure segnalato o recintato”.

E ancora: la strada Provinciale Porto. L'anno scorso hanno tappato il fosso. Ancora interruzione per un bel tratto con segnaletica e strettoia. Ad agosto 2022 nella strada di Gelso abbiamo segnalato la frana che c’è sempre. Ci avevano assicurato che a breve avrebbero messo la rete. Siamo ad aprile 2023 ed è esattamente come l'anno scorso. La pulizia della strada provinciale non si fa da un paio di anni . Le canne invadono la carreggiata e sono un pericolo per motorini e macchine aperte. Nonostante i ripetuti solleciti del delegato municipale Gilberto Iacono anche con email tutto cade ne disinteresse totale della Città Metropolitana”.

Anche l’operatore turistico Sergio Vulcano ricorda che “la strada provinciale 178 è ridotta a colabrodo anche per i ritardi inspiegabili della struttura commissariale. Ma ce la faremo a riprenderci le nostre peculiarità considerato il regresso dei fenomeni che hanno originato "l'emergenza" Del resto ciclici e normali nella storia del nostro vulcano. Ma l'isola deve ritornare ad essere meta di tanti turisti come sempre in passato. Grazie a tutti i protagonisti della "battaglia di inverno ", Ma non è ancora finita!. L'isola non è nostra, ma patrimonio di tutti”.

Il capo gruppo della maggioranza consiliare del Comune di Lipari Salvatore Agrip cerca di smorzare le polemiche “Bisogna anche capire che se il lavoro e i risultati amministrativi non sono ancora sul territorio, come aspettativa dei tanti cittadini, che il sindaco e tutti gli amministratori insieme ai funzionari comunali hanno fatto, in questi mesi, anche un enorme e immenso lavoro, su l’emergenza dei conti economici dell’Ente che era in pre-dissesto riportandoli in sicurezza, facendo un lavoro “certosino” anche, sui tanti, troppi debiti lasciati per anni a lievitare. E ricordo che i bilanci amministrativi sono il perno di una “Buona Amministrazione”.

Il dirigente comunale Mirko Ficarra assicura immediati interventi “Già c’è stata la ricognizione dei tecnici della Città Metropolitana di Messina per le strade di Vulcano e anche di Lipari. Quindi presto ci saranno i lavori. Per il porto di Gelso, dopo le proteste, la zona a rischio è stata transennata e a breve si sistemerà”.

