Medici per l'ospedale di Lipari, la provocazione: «Facciamoli venire da Cuba e Argentina»

«Cercasi medici per l’ospedale di Lipari». L’appello lo lanciano i rappresentanti dell’associazione «L’Ospedale di Lipari non si tocca». E la gente alle Eolie si chiede «ma come mai non si fanno arrivare dall’Argentina o da Cuba come già da tempo sta avvenendo in diverse strutture sanitarie siciliane?».

«Le grosse criticità presenti sul nostro territorio, in materia di sanità pubblica - dicono gli esponenti dell’associazione - non consentono, se non risolte, di sviluppare coerenti provvedimenti che non siano di facciata. Dalle ore 14 di martedì scorso ogni pomeriggio e ogni notte il reparto chirurgia è sostanzialmente chiuso. I medici chirurghi in organico hanno ininterrottamente effettuato turni di servizio e di pronta disponibilità dal 2 aprile al 17 dello stesso mese. L' Asp di Messina ha provveduto, con due disposizioni di servizio, la copertura dei turni con una sola figura di dirigente medico di chirurgia, nei giorni che vanno dal 22 aprile al 23 e dal 25 al 30 aprile».

«Il provvedimento adottato - puntualizzano i componenti dell’associazione L’Ospedale di Lipari non si tocca - a poco serve, poiché una sola figura professionale non può assicurare nessuna emergenza in quanto manca la seconda unità obbligatoria. Da una settimana, manca anche la figura del cardiologo ospedaliero, per indisponibilità dei medici provenienti dall'ospedale Papardo, in convenzione. L'accesso alle cure pubbliche nel nostro territorio è regredito e con esso il senso di sicurezza e le speranze che la situazione possa migliorare».

