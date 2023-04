INCHIESTA

Quarantenne partorisce al Buccheri La Ferla di Palermo e 4 giorni dopo muore al Fogliani di Milazzo

Dopo il cesareo, la signora era tornata a casa, a Galati Mamertino, per poi rivolgersi all'ospedale di Sant'Agata per i forti dolori al ventre. Trasferita nella città mamertina, è stata operata d'urgenza e alla fine trasferita in rianimazione. Ma non ce l'ha fatta