Incidente sulla Catania-Messina, schianto su una moto: morta una ragazza, gravissimo un uomo

Ancora un incidente mortale sulle strade della Sicilia. Una ragazza ha perso la vita questo pomeriggio lungo l'autostrada A18 in direzione Messina, nella zona di Calatabiano. La giovane, secondo quanto ricostruito, a bordo di una moto insieme a un ragazzo trasferito in codice rosso in elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania.

Sembrerebbe che la moto abbia tamponato un altro veicolo. Illesi i passeggeri della vettura. Nello scontro i ragazzi a bordo del mezzo a due ruote sono stati violentemente sbalzati a terra, con la giovane che è morta sul colpo. Il traffico è completamente bloccato, con file di auto e rallentamenti. Sul posto l'ambulanza, la Polstrada e un elisoccorso.

