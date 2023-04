Messina, 22enne preso a sprangate per strada: indagini per risalire all'aggressore

Violenza ieri pomeriggio al villaggio Cep, a Messina. Un ragazzo 22enne di origine marocchina è stato picchiato con una spranga da alcune persone che poi sarebbero fuggite facendo perdere le tracce.

Il giovane è rimasto a terra sanguinante e cono stati allertati i soccorsi. Il 22enne ha riportato gravi ferite, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato il giovane in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico di Messina dove è giunto in codice rosso. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto dell'aggressione sono giunte le volanti della polizia e gli agenti intervenuti hanno interrogato i presenti per capire quali siano stati i motivi di tanta violenza e chi abbia compiuto il gesto. Si starebbero compiendo accertamenti su possibili liti e anche su un fatto poco prima avvenuto e raccontato da alcuni presenti: fonti non investigative hanno dichiarato che il 22enne aveva tentato di investire alcune persone, tra cui un bambino in bicicletta, nei pressi della scuola "Catalfamo".

