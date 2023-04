Messina: lavori al viadotto Ritiro, svincolo di Giostra nuovamente chiuso. Come cambia la viabilità

Svincolo di Giostra, a Messina, nuovamente chiuso e deviazione obbligatoria su Boccetta. È la conseguenza dell'ultima fase di lavori al viadotto "Ritiro". Dal prossimo 5 maggio, cambia, nuovamente, dunque, la mobilità e vengono modificate le condizioni di transito lungo la tangenziale nord di Messina attraverso l'apertura del bypass "Baglio" per far fluire il traffico senza interferenze con il cantiere. A stabilire le modifiche alla viabilità è stato, nel corso di una riunione di ieri pomeriggio, il Comitato Operativo per la viabilità coordinato dalla Prefettura. Due le fasi: nella prima di circa due settimane verranno mantenuti aperti gli svincoli di Giostra e di Boccetta per chi proviene da Palermo, fino a quando rimarrà operativa la sola uscita di Messina Boccetta per una durata di circa 5 mesi, la seconda fase dei lavori invece prevede la chiusura dello svicolo di Giostra.

I percorsi alternativi

Per circa 3,5 km e per almeno cinque mesi, tutti mezzi che viaggiano da Villafranca verso Messina saranno indirizzati nella carreggiata lato valle, dove sarà attivato un doppio senso di circolazione di tre chilometri e mezzo. Il salto di carreggiata avverrà all’altezza delle due gallerie Baglio che si trovano poco prima dello svincolo di Giostra. Per i primi 15 giorni del doppio senso, chi arriva da Villafranca, arrivato alla galleria Telegrafo, avrà due possibilità: la prima rimanere sulla corsia di destra ed essere obbligato, come succede adesso ad uscire allo svincolo di Giostra e, se vuole proseguire fino a Boccetta (ma solo fino a Boccetta) fare la rotatoria del viale riprendere l’autostrada e appunto uscire al successivo svincolo. Se invece si dovrà andare a Messina centro o proseguire in direzione Catania si dovrà utilizzare il bypass Baglio passare nella carreggiata opposta e utilizzare una bretella (San Corrado) che si trova dopo lo svincolo di Boccetta e proseguire il suo viaggio. Completato il bypass realizzato per consentire l’uscita a Boccetta da parte di chi viene dalla carreggiata opposta, inizia la seconda fase e lo svincolo di Giostra sarà chiuso per i lavori definitivamente.

Svincolo di Giostra chiuso, i controlli

I cantieri e le arterie saranno opportunamente vigilati, in particolar modo verrà posta massima attenzione, in forma continua e costante, nel periodo di maggiore afflusso veicolare compreso tra il 15 luglio ed il 31 agosto prossimi, e nei week end estivi. Il Cas garantirà la presenza di squadre di manutenzione e viabilità operative h24 e l’attivazione di mirati servizi da parte di società di soccorso meccanico.

