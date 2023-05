Incidente sulla Messina-Catania, si schianta un'auto: ferita una donna, disagi per il traffico

Incidente questa mattina sull'A18 Messina-Catania. Secondo quanto ricostruito, Intorno alle 8.15 un’autovettura in transito sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo è rimasta coinvolta nel sinistro.

Il veicolo, una Hyundai i10, si trovava all’interno della galleria Parrino, in territorio di Letojanni, quando l’automobilista al volante ha perso il controllo schiantandosi contro la banchina e il muro del tunnel. Il veicolo ha poi compiuto un testacoda e si è fermato sulla corsia di sorpasso dopo aver strisciato diversi metri sulle pareti in cemento. La conducente, una donna di 45 anni residente a Catania, è stata condotta dall’ambulanza del 118 all'ospedale "San Vincenzo" di Taormina per maggiori accertamenti: non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la polizia stradale di Giardini Naxos e i vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni. La circolazione in direzione Catania ha subìto forti rallentamenti ed è stata deviata sulla corsia di marcia.

