Ferrovie, un sovrappasso per attraversare i binari di Santo Stefano Camastra

Un sovrappasso per attraversare in sicurezza i binari di Santo Stefano Camastra, sulla linea Messina-Palermo. È stato realizzato da Rete ferroviaria italiana dopo l’eliminazione del passaggio a livello di via Barche Grosse e ad integrazione del sottovia che è stato aperto al transito nel 2020.

Da Rfi, spiegano che “l’opera è stata realizzata con un impalcato in cemento armato, ed è servita da scala in acciaio e ascensore lato mare e da una rampa per persone a ridotta mobilità lato monte. Grazie a queste opere la nuova viabilità alternativa al passaggio a livello riduce sensibilmente il traffico, oltre a eliminare le interferenze fra mobilità stradale e ferroviaria”.

L’investimento complessivo ammonta a circa 1,2 milioni di euro.

