Vulcano, cratere vietato per il forte vento agli escursionisti

A Vulcano da tre giorni cratere vietato a causa dei venti. Lo segnala il semaforo rosso fatto installare all’inizio della salita dalla giunta Gullo. “Si dà avviso – dice Nico Russo, responsabile della Protezione civile del Comune di Lipari - che, a seguito del perdurare dei venti provenienti dai quadranti orientali, anche per la giornata di sabato 13 maggio 2023, il sentiero che conduce al cratere di "La Fossa" nell'isola di Vulcano resterà chiuso”.

I tanti turisti soprattutto stranieri che affollano l’isola eoliana così da tre giorni si ritrovano senza l’opportunità di poter scalare i 400 metri della montagna da dove si ammira oltre la bocca centrale del vulcano, anche tutto l’Arcipelago. Uno spettacolo davvero mozzafiato.

Nel mentre la giunta Gullo ha previsto una spesa di 20 mila euro. Impegno spesa di 10.000 euro per la ditta Eolo Trasporti di Vincenzo Scafidi di Vulcano per l'intervento di somma urgenza per il parziale svuotamento delle vasche di calma con l’abbassamento della quota nelle more di un intervento di svuotamento già programmato e 10 mila euro per la ditta di Isgrò Giuseppe di Vulcano per l'implementazione dell'attuale sistema informativo di protezione civile presso il sentiero di accesso al cratere di "La Fossa".

