Panarea, muore dipendente di un'attività turistica: aperta un'indagine

Giallo a Panarea, ieri pomeriggio ha perso la vita per cause in corso di accertamento, un lavoratore srilankese. Il tragico fatto di cronaca sarebbe avvenuto nell'attività turistica dove prestava servizio o, comunque, vicino.

Il corpo dello sfortunato è stato trasferito da Panarea a Lipari con la motovedetta "Monteleone" e, in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, è stato posto nell'obitorio del cimitero comunale. I carabinieri indagano per accertare la reale dinamica dei fatti.

