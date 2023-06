A Panarea il mega yacht «IJE» del miliardario australiano Parker

È ormeggiato in rada «IJE», il mega yacht di lusso del multimiliardario australiano James Douglas Packer erede della società di famiglia Consolidated Press Holdings Limited e socio di maggioranza di Crown Casinos, della quale nel giugno 2022, ha ceduto il 37% a Blackstone, in cambio di 3,36 miliardi di dollari australiani. Vanta anche una ex fidanzata illustre, la cantante Mariah Carey.

«IJE», di 108 metri, progettato da Rwd, prende il nome dai 3 figli di Packer (Indigo, Jackson e Emmanuelle). Lo yacht è alimentato da 2 Mtu motori diesel. La sua velocità massima è di 19 nodi. Ha 10 ampie suites per una ventina di ospiti, cinema privato, quattro ascensori che si snodano su tre ponti, palestra dotata delle più moderne attrezzature. E ancora, una piscina con sala da pranzo all'aperto e un ulteriore lounge-bar, un camino installato sul ponte principale, un ponte esclusivo a servizio dell’armatore con accesso alla terrazza privata. C’è perfino un night club. Lo yacht conta 28 persone di equipaggio e contempla un garage laterale che, aprendosi, diventa un posto barca per quattro moto d'acqua. E’ stato acquistato per circa 200 milioni di dollari nel 2019. A Lipari tra il castello e il palazzo comunale si è ormeggiato il veliero da crociera più grande al mondo: «Wind Surf», bandiera delle Bahamas, con una lunghezza di 187 metri, stazza di 14 mila 745 tonnellate, con 300 turisti. È giunto da Trapani. Appartiene alla compagnia americana #Windstar, gruppo Carnival. Si tratta di un yacht particolare e lussuoso, contraddistinto da suite, piscine a sbalzo, centri benessere e centri fitness, oltre a pregiati ristoranti. Il veliero è l’ultimo delle tre sorelle Windstar assieme a Wind Spirit e Wind Star. Prossima nave da crociera la «SeaDream II» che giungerà venerdì mattina con 100 turisti. Complessivamente fino al mese di ottobre saranno una ventina le navi da crociera che faranno rotta nella maggiore isola delle Eolie permettendo di ammirare la bellezza delle isole a circa 10 mila croceristi.

