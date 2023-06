Squalo a pochi metri dalla riva, paura tra i bagnanti a Oliveri. Ma è una verdesca innocua

Un ospite inaspettato ha destato sorpresa e un po' di paura tra i bagnanti sulla spiaggia di Oliveri, in provincia di Messina: uno squalo è stato visto e ripreso in un video a breve distanza dalla riva. Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi anni, infatti, si è registrato un aumento degli avvistamenti nelle acque del Tirreno.

Il Comune di Oliveri ha condiviso un comunicato sulla propria pagina Facebook: "Abbiamo ricevuto segnalazioni riguardo alla presenza di un animale a pochi metri dalla riva. Dopo aver consultato gli esperti della società di ricerca Necton, possiamo confermare che si tratta di una verdesca, una specie totalmente innocua. È probabile che si sia avvicinata alla riva nel corso della sua ricerca di una preda. La presenza di questo animale nelle nostre acque è un segno che esse sono pulite e in buono stato. Auguriamo a tutti una piacevole giornata di balneazione!"

Nonostante la loro presenza possa sembrare allarmante, è importante ricordare che gli incidenti con questi animali sono estremamente rari. La maggior parte di questi squali non rappresenta una minaccia diretta per l'uomo, essendo la loro dieta composta principalmente da pesci più piccoli e invertebrati marini. Ci sono, infatti, almeno 47 specie che chiamano casa il Mediterraneo e pochissime rappresentano una minaccia per le persone.

In ogni caso, la sicurezza è fondamentale. Gli esperti consigliano di rimanere calmi in caso di avvistamento di uno squalo, di non avvicinarsi all'animale e di informare immediatamente le autorità locali.