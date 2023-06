Messina, Daniel è tornato a casa: il 17enne era scomparso dal 10 giugno

È tornato a casa Daniel, il ragazzo di 17 anni di Messina del quale non si avevano notizie dallo scorso 10 giugno. La mamma la settimana scorsa si era rivolta anche a Chi l'ha visto? lanciando un appello affinchè il giovane tornasse a casa. "Daniel lo sai che ti vogliamo tutti bene, torna... non ti preoccupare di niente", aveva detto la mamma nei giorni scorsi. Un appello che due giorni fa era stato lanciato sui social anche dalla zia: "Daniel amore di zia ritorna da manna e papà, non li fare stare in ansia ti prego Daniel torna ti aspettiamo tutti".

E dopo 10 giorni Daniel è tornato a casa. A darne notizia è stata proprio la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto", a cui la madre si era rivolta. Da quando era scomparso, il cellulare del ragazzo risultava continuamente spento, e questo ha fatto aumentare l'ansia e la paura tra i familiari, amici e conoscenti.

Ieri, la bella notizia: Daniel è a casa e sta bene.