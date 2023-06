Due incidenti e 3 feriti a Messina: pedone investito da un'auto, si cerca il conducente

Due incidenti e tre feriti, questa mattina, a Messina. Il primo, in via Garibaldi: tre auto, che percorrevano la corsia direzione nord, sono state coinvolte in un tamponamento. Una di queste si è ribaltata finendo sullo spartitraffico che separa le due carreggiate.

Immediatamente i passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono giunte le ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due feriti e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuno è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, anche la sezione Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato tutti i rilievi del caso.

Poco dopo, un altro incidente su viale Boccetta. Un uomo, che stava attraversando la strada, è stato investito da un’auto, finendo per terra. Il conducente della vettura non si è fermato. I passanti, che si sono accorti della scena, hanno allertato il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il pedone, prestando le prime cure. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti di polizia municipale che hanno avviato le procedure per rintracciare il pirata della strada: hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.