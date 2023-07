Caronia, un ragazzo aggredito e ferito vicino ad un locale notturno

Indagano i carabinieri per capire le circostanze che hanno portato al ferimento di un ragazzo nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un locale notturno nella zona di Caronia. Il giovane, residente in un centro dei Nebrodi, è stato portato all’ospedale di Sant’Agata Militello con traumi diffusi, contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo, tra cui agli arti ed al volto. Le ferite potrebbero essere compatibili con le conseguenze di un pestaggio, una rissa o comunque di una colluttazione.