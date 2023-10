Messina, è morta Rosamaria Ruggeri: volontaria animalista e della Croce Rossa

Lutto nel mondo del volontariato a Messina. È morta Rosamaria Ruggeri, presidente dell'associazione "Amici di fido e co." e volontaria della Croce Rossa. Aveva 82 anni e per gran parte della sua vita si era dedicata a tutte le creature viventi. È stata pioniera del volontariato animalista a Messina.

Rosamaria Ruggeri amava gli animali allo stesso modo delle persone e dedicava tempo e cure tanto agli uni che agli altri. Una volontaria a 360°, ricorda chi l'ha conosciuta, sempre pronta a mettersi a disposizione per gli altri. Ha trascorso gran parte della vita prendendosi cura degli animali abbandonati.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, tra amici, conoscenti e colleghi, hanno voluto testimoniare tutta la stima e l'affetto sui social. "Cara Rosamaria Ruggeri ti voglio ricordare così sei stata una grande collega sempre pronta a tutto per tutti … se penso quante giornate sanitarie per la raccolta sangue , dove tu eri il perno centrale per questa attività con ottimi risultati …. Rip amica mia", ha scritto Mario Summa. "Che dispiacere! Una collega sempre garbata e disponibile. Rip Rosamaria. Sentite condoglianze ai familiari", ha aggiunto Pinella Mastroeni. E ancora, Katia Raffaele Liguori "Ciao Rosamaria ti ricordo con affetto sia come collega di Croce Rossa e come amante degli animali. Riposa in pace tesoro". "Grande persona, vera animalista, adesso raggiungerà i suoi amici pelosi. Ciao Rosamaria, che la terra ti sia lieve", ha scritto Raffaele Musicò.

I funerali si svolgeranno il 5 ottobre, alle ore 15,30, presso la chiesa di San Camillo a Messina.