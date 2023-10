Incidente a Messina, sbanda con la moto e finisce per terra: muore a 35 anni

Ancora sangue sulle strade siciliane. A perdere la vita, Emilio Maffei, 35enne, che, nella notte, è stato vittima di un incidente stradale in via Palmara, a Messina. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era in sella alla propria moto, Aprilia 750, quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha sbandato finendo per terra.

L'impatto è stato fatale. I passanti hanno allertato i soccorsi, ma all'arrivo dell'ambulanza per il 35enne non c'è stato nulla da fare: era già morto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivato anche gli agenti dell'Infortunistica stradale della polizia municipale per effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Papardo a disposizione della magistratura. La moto è stata posta sotto sequestro.