Incidente a San Pier Niceto: con l'auto contro un palo della luce, donna in ospedale

Ha perso il controllo dell'auto, poi è finita contro il guardrail e un palo dell'illuminazione pubblica. L'incidente è avvenuto sulla statale a San Pier Niceto, dove una donna è rimasta ferita: per lei è stato necessario il trasporto all'ospedale di Milazzo. L'impatto è stato violentissimo, la sua auto è andata completamente distrutta e per estrarla dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.

La scorsa settimana un'altra automobilista era rimasta ferita in seguito a un incidente avvenuto nella stessa zona. Anche in questo caso aveva perso il controllo del mezzo, finito subito dopo in una piazzola privata, ribaltandosi. La donna era stata trasportata d'urgenza in ospedale.