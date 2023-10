Patti, auto sfonda la vetrina di un negozio e finisce sugli scaffali: paura per clienti e commesse

Sfonda la vetrina di un negozio con l'auto. È accaduto a Patti, in provincia di Messina. Una donna, secondo una prima ricostruzione, si trovava con la propria vettura, una Bmw X3, in piazza Marconi, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro la vetrina di un negozio di abbigliamento, sfondandola.

La donna, che all'interno aveva il nipotino ancora neonato, si trovava con la vettura parcheggiata, in attesa che la figlia effettuasse degli acquisti. Ad un certo punto avrebbe inserito la prima anziché la retromarcia, perdendo il controllo del veicolo, sfondando la vetrina del negozio e travolgendo gli scaffali. A quell'ora in negozio erano presenti clienti che, fortunatamente, sono rimasti illesi, così come le commesse dello store.

La donna in stato di choc, nessuna ferita per il neonato. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri della Stazione di Patti.